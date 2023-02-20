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ПОЛІТИКА

Король Чарльз III відвідав українських бійців, які навчаються в Британії

20 лютого 2023, 16:49
Король Чарльз III відвідав українських бійців, які навчаються в Британії
Джерело: rbc.ua
Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.

Король Чарльз III ознайомився з режимом підготовки українських військовослужбовців, які тимчасово дислокуються у Великій Британії.

Про це повідомляє Express.

Перебуваючи на південному заході Англії, король Британії став свідком того, як британські та міжнародні партнери навчають українських військовослужбовців атакувати ворожі позиції.

Під час візиту Його Величність супроводжував начальник Генерального штабу генерал сер Патрік Сандерс, але він також зустрівся з деякими міжнародними військовими, які об'єднали зусилля з Великою Британією для підтримки підготовки українських військ.

Чарльза, який також є главою держави в Новій Зеландії, новозеландський солдат привітав хонгі - традиційним маорійським привітанням, коли двоє людей притискаються носами один до одного. Король також мав можливість поспілкуватися з деякими українськими солдатами, які беруть участь у базовій підготовці.

Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і забезпечує їх необхідними знаннями з летальності та виживання.

Серед основних питань, які розглядаються під час навчання, українські солдати вивчають медичну допомогу, поводження зі зброєю, основи польових робіт та стрільбу.

Більшість новобранців, які беруть участь у курсі, не мають або майже не мають військового досвіду, тому набуття цих навичок є для них особливо важливим.

Тим не менш, деякі з тих, хто навчається на курсі, вже отримали безпосередній досвід на фронті.

Вік та досвід тих, хто приєднується до цього курсу, різний. Під час навчання українці також забезпечені перекладачами.

Завдяки тренуванням, що проводяться у Великій Британії для українських військових, 10 тисяч солдатів були приведені до бойової готовності за останні шість місяців.

Королівський візит відбувся в той самий день, коли президент США Джо Байден здійснив неоголошений візит до столиці Києва у зв'язку з наближенням першої річниці російського вторгнення.

війнанавчання військовихКороль Чарльз III

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