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Секретна подорож Байдена до Києва: деталі від New York Times

20 лютого 2023, 13:25
Секретна подорож Байдена до Києва: деталі від New York Times
Лідер США Джо Байден сьогодні здійснив таємний візит до Києва.

Президент Америки прибув в Україну після багатогодинної подорожі потягом від кордону з Польщею.  

Про це написав NewYorkTimes.

Журналісти американського видання розкрили деталі неанонсованого візиту Байдена до України.

Президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як в суботу ввечері разом з дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.  

У Байдена був запланований візит до Варшави у вівторок, 21 лютого. 

Вчора ввечері Білий дім оприлюднив розклад на понеділок, згідно з яким президент все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері відлітає до Варшави. Проте у цей час він вже був на півдороги до України. 

Джо Байден зробив американську підтримку України центральним аргументом своєї позиції щодо оновлення альянсу в Європі, і він сказав радникам, що хоче відзначити першу річницю вторгнення як спосіб запевнити союзників у тому, що його адміністрація залишається відданою справі, пишуть журналісти.

Президент США приїхав у Києві за день до виступу президента владіміра путіна, який завтра планував розповісти про військові зусилля рф на тлі ознак того, що весняний наступ в Україні вже розпочався. 

У вівторок Байден мав зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а пізніше вдень виступити з промовою у Варшавському замку, що створило б ситуацію, коли Байден і путін говорили б про Україну в один і той самий день. 

Наразі невідомо, чи зміниться графік Байдена через візит до Києва.  

Сьогодні Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на $500 млн.

СШАвізитДжо Байден

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