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Україна отримає новий пакет допомоги на $500 млн – Байден

20 лютого 2023, 12:26
Україна отримає новий пакет допомоги на $500 млн – Байден
Shutterstock
Про новий пакет допомоги оголосив президкнт Амирики під час спільної прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським під час несподіваного візиту до Києва

Допомога включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше "Джавелінів" та гаубиць.

Американський президент написав в Twitter.

“Разом із союзниками ми вже надали (Україні – ред.)  700 танків, тисячі військових автомобілів, 1 тис. артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельних і систем ППО і все для оборони України. І це без врахування 0,5 мдрд дол $, про які я анонсовую сьогодні і завтра”,- оголосив Байден.

Він пзазначив, що в ноовому пакеті військової допомоги буде, зокрема, більше ракет для систем HIMARS, протитанкових ракетних комплексів JAVELIN, більше військової техніки та озброєння. 

Сьогодні стало відомо, що Байден прибув до Києва
СШАдопомога

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