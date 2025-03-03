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Король Чарльз зустрівся із Зеленським

03 березня 2025, 08:33
Король Чарльз зустрівся із Зеленським
Зустріч тривала трохи менше години.

Король Великої Британії Чарльз III в неділю ввечері зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це королівська родина в написала в соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні ввечері його величність король прийняв президента України Володимира Зеленського у Сандрингемському палаці", - йдеться в дописі. 

Також в пості було опубліковано фото короля Чарльза і Зеленського.

Пресслужба українського президента поки не повідомляла про зустріч.

Нагадаємо, що вчора Україна та Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів на обороноздатність.

 

Володимир ЗеленськийКороль Чарльз

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