Король Чарльз зустрівся із Зеленським

Зустріч тривала трохи менше години.

Король Великої Британії Чарльз III в неділю ввечері зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це королівська родина в написала в соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні ввечері його величність король прийняв президента України Володимира Зеленського у Сандрингемському палаці", - йдеться в дописі.

Також в пості було опубліковано фото короля Чарльза і Зеленського.

Пресслужба українського президента поки не повідомляла про зустріч.

Нагадаємо, що вчора Україна та Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів на обороноздатність.