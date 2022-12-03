Матеріали:
Теми:
СПОРТ

Король футболу Пеле перестав реагувати на хіміотерапію

03 грудня 2022, 18:57
Король футболу Пеле перестав реагувати на хіміотерапію
Фото: РБК-Україна
Триразовий чемпіон світу з футболу у складі збірної Бразилії Пеле не реагує на хіміотерапію, що проводиться над ним. 82-річному спортсмену почали надавати паліативну допомогу.
Про це повідомляє Folha de Sаo Paulo.
 
У вересні 2021 року йому було зроблено операцію у зв'язку з раком кишечника, і з того часу він проходив курс хіміотерапії. Незважаючи на це, на початку поточного року у нього виявили нові ракові пухлини.
 
Три дні тому Пеле позапланово госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Як повідомляє ESPN Brazil, у нього діагностували генералізований набряк тіла, який включає серцеву недостатність, а також сплутаність свідомості.
 
За інформацією джерела, паліативна допомога, яку отримує Пеле, спрямована на полегшення болю, від якого він страждає, і показана всім пацієнтам з прогресуючою та небезпечною для життя недугою або станом.
 
Нагадаємо, що Пеле є триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії. Він завойовував золоті медалі у 1958, 1962 та 1970 роках.
 
Раніше повідомлялося, що легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента росії володимира путіна покласти край його "злісному та невиправданому" вторгненню в Україну.
 
футболбразиліяПеле

Останні матеріали

Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється