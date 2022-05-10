Україна подала заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Умови приєднання та участі в ній України будуть визначені пізніше

Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на право проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2030 року.

"Футбольні асоціації Іспанії та Португалії вже отримали підтримку УЄФА про розширення заявки, а умови приєднання та участі в ній України будуть визначені пізніше" – йдеться у повідомленні.

Також до складу координаційного комітету ЧС-2030 мають увійти офіційні особи з української делегації.

"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця пропозиція спрямована на те, щоб силою футболу зробити свій внесок у відновлення країни", - йдеться у повідомленні про включення України до заявки на проведення Мундіалю 2030 року.