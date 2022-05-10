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Україна подала заявку на проведення ЧС-2030 з футболу
Фото: uefa
Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на право проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2030 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).
"Футбольні асоціації Іспанії та Португалії вже отримали підтримку УЄФА про розширення заявки, а умови приєднання та участі в ній України будуть визначені пізніше" – йдеться у повідомленні.
Також до складу координаційного комітету ЧС-2030 мають увійти офіційні особи з української делегації.
"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця пропозиція спрямована на те, щоб силою футболу зробити свій внесок у відновлення країни", - йдеться у повідомленні про включення України до заявки на проведення Мундіалю 2030 року.
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05 10 2022 17:26 МЕДІА
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