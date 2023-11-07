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ЄС продовжить заявку України на членство, але є умова – Bloomberg

07 листопада 2023, 16:56
ЄС продовжить заявку України на членство, але є умова – Bloomberg
Фото: www.ednist.info
Швидше всього Єврокомісія рекомендуватиме членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС, але після виконання всіх 7 критеріїв.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні Єврокомісія збереться на засідання, аби остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

Очікується, що результат буде позитивним для Києва, але з певними умовами.

За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Проте остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не затверджене, пише видання. 

Ми також писали, що в звіті Єврокомісії вказано, що Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС.

 

УкраїнаЄвросоюззаявка

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