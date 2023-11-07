Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС – Єврокомісія

Єврокомісія заявила про повністю виконані 4 з 7 критеріїв, які потрібні для надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Разом з тим, інші 3 критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Про це йдеться в звіті, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

Згідно зі звітом, завершеними вважаються такі критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

А от завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією.

В рамках цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", - йдеться в документі.

Щодо обмеження впливу олігархів, то в звіті мовиться, що Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів.

В частині реформи законодавства щодо національних меншин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, написано, що виконані не всі з них.

Єврокомісія зауважила, що необхідно впровадити решту зауважень, згаданих у висновку від червня і в подальшому висновку від жовтня цього року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту.