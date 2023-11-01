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Єврокомісія 8 листопада схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС – Politico

01 листопада 2023, 14:13
Єврокомісія 8 листопада схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС – Politico
Фото: AFP
При цьому деякі країни-члени посилюють тиск з питання реформування Євросоюзу до приєднання нових держав.

Європейська комісія 8 листопада випустить звіт про прогрес кандидатів на вступ до Євросоюзу з рекомендацією про початок переговорів з Україною та Молдовою.

Про це  йдеться в матеріалі видання  Politico.

Деякі держави, в тому числі Німеччина, Франція, Іспанія та Португалія посилюють тиск з питання реформування Євросоюзу. Як зазначило видання, вони побоюються, що ЄС буде поповнений новими членами, але без подальших кроків до реформи і без будь-якого послідовного плану ефективного функціонування. І на тлі цього в ЄС готуються почати офіційні переговори про вступ з Україною і Молдовою вже в цьому місяці.

Видання зазначило, що у звіті Брюссель порекомендує почати переговори про вступ України та Молдови за умови "технічних" застережень. В рамках цих застережень двом державам буде рекомендовано домогтися більшого прогресу у створенні міцної і незалежної судової системи та захисту прав нацменшин, а також реалізації антикорупційних заходів.

"Це будуть не дрібні, а великі застереження. Це буде не перший випадок, коли Брюссель маскує важливі політичні наслідки під технічними деталями", - попередив французький чиновник.

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