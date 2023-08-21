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Саміт G20: в Офісі президента зробили заяву щодо участі України

21 серпня 2023, 09:55
Саміт G20: в Офісі президента зробили заяву щодо участі України
Джерело: theprint.in/india
Україна працює з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України.

Україна не отримала запрошення на саміт G20 в Індії, проте Київ продовжує роботу з Делі над тим, щоб зрештою взяти участь у саміті в тому чи іншому форматі.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

На питання про те, чи "випала" Індія як потенційний майданчик для "саміту миру", оскільки Україна не отримала запрошення, Жовква відповів, що робота продовжується.

"Мені особисто не так зрозуміло, як вам, що Індія "випала". Знаєте, в дипломатії такий принцип: ніколи не говори ніколи. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки", – сказав Жовква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії підтвердили, що не запросили Україну на саміт G-20. Там наголосили, що "метою зібрання є економічне зростання, а не врегулювання конфліктів. 

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