CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКоролеві Великої Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 95 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королева Великої Британії відзначає 95-річчя
Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини
Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA
Як зазначається, день народження Її Королівської Величності пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви, якого поховали 17 квітня, повідомляє "Укрінформ".
Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини.
Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року в центральній частині Лондона. Вона зійшла на престол у 1952 році у віці лише 25 років.
Нагадаємо, що 17 квітня у Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
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21 04 2021 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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