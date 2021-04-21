Королева Великої Британії відзначає 95-річчя

Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини

Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 95 років.

Як зазначається, день народження Її Королівської Величності пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви, якого поховали 17 квітня, повідомляє "Укрінформ".

Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини.

Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року в центральній частині Лондона. Вона зійшла на престол у 1952 році у віці лише 25 років.

Нагадаємо, що 17 квітня у Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.