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Королева Великої Британії відзначає 95-річчя

Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини
Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 95 років.
Королева Великої Британії відзначає 95-річчя Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA

Як зазначається, день народження Її Королівської Величності пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї триває жалоба за принцом Філіпом, чоловіком королеви, якого поховали 17 квітня, повідомляє "Укрінформ".

Очікується, що до Єлизавети ІІ у Віндзорський палац приїдуть деякі члени королівської родини.

Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року в центральній частині Лондона. Вона зійшла на престол у 1952 році у віці лише 25 років.

Нагадаємо, що 17 квітня у Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

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21 04 2021 10:56
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