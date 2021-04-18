У Британії попрощалися з чоловіком Єлизавети ІІ принцом Філіпом

У країні о 17.00 оголосили хвилину мовчання у пам'ять про принца Філіпа

У Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Відспівування відбулося 17 квітня у каплиці Святого Георгія, куди були допущені лише близькі родичі, священнослужителі та працівники ВВС, повідомляє "Укріформ".

Королева Єлизавета ІІ прибула у каплицю. Вона вперше з'явилася на публіці після оголошення про смерть її чоловіка.

У країні о 17.00 оголосили хвилину мовчання у пам'ять про принца Філіпа.

У поховальній церемонії взяли участь і троє родичів принца Філіпа, які прибули з Німеччини. Герцог Единбурзький хотів, щоб усі гілки його родини були на його похороні, і це бажання виконане навіть за обмеженої кількості гостей в умовах пандемії.

Зокрема, з ФРН приїхали спадкоємний принц Бадена Бернгард, онук сестри померлого принца Теодори, Донатус - принц та голова дому Гессен, куди вийшла заміж сестра герцога Единбурзького Сесіль, а також принц Філіпп Гогенлое-Лангенбург - онук старшої сестри герцога принцеси Маргарити.