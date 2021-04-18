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У Британії попрощалися з чоловіком Єлизавети ІІ принцом Філіпом

У країні о 17.00 оголосили хвилину мовчання у пам'ять про принца Філіпа
У Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
У Британії попрощалися з чоловіком Єлизавети ІІ принцом Філіпом Фото: з вільного доступу
Відспівування відбулося 17 квітня  у каплиці Святого Георгія, куди були допущені лише близькі родичі, священнослужителі та працівники ВВС, повідомляє "Укріформ".
 
 
Королева Єлизавета ІІ прибула у каплицю. Вона вперше з'явилася на публіці після оголошення про смерть її чоловіка.
 
У країні о 17.00 оголосили хвилину мовчання у пам'ять про принца Філіпа.
 
У поховальній церемонії взяли участь і троє родичів принца Філіпа, які прибули з Німеччини. Герцог Единбурзький хотів, щоб усі гілки його родини були на його похороні, і це бажання виконане навіть за обмеженої кількості гостей в умовах пандемії.
 
Зокрема, з ФРН приїхали спадкоємний принц Бадена Бернгард, онук сестри померлого принца Теодори, Донатус - принц та голова дому Гессен, куди вийшла заміж сестра герцога Единбурзького Сесіль, а також принц Філіпп Гогенлое-Лангенбург - онук старшої сестри герцога принцеси Маргарити.
 
Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя. Плани прощальної церемонії були змінені з урахуванням ситуації з пандемією COVID-19.
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18 04 2021 11:24
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