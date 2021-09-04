У віці 99 років помер принц Філіп - чоловік британської королеви Єлизавети II

Як повідомляє пресслужба королівської родини, принц Філіп помер мирно у Віндзорському замку, пише "Громадське".

"Королівська родина приєднується до людей по всьому світу, які оплакують втрату", - зазначили у повідомленні.

Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років.

Принц Філіп одружився з Єлизаветою у 1947 році - за п’ять років до того, як вона зійшла на престол. Він був найстарішим членом королівського подружжя у світі.

Детальніше про принца Філіпа

Принц Філіп мав титул герцога Единбурзького. Раніше він служив у військово-морських силах Великої Британії.

У серпні 2017 року він відійшов від виконання королівських обов’язків через поважний вік. Загалом за свою кар’єру Філіп одноосібно брав участь у понад 22 тисячах заходів королівського рівня.

Відтоді він відвідав усього кілька публічних заходів, включно з весіллям принца Гаррі й Меган Маркл і секретним соціально дистанційованим одруженням принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці в липні 2020 року.

У лютому-березні принц Філіп 28 днів провів у лікарні. Тоді у Букінгемському палаці повідомляли, що госпіталізація не пов'язана з коронавірусом.