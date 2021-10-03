У Букінгемському палаці прокоментували інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл

Букінгемському палаці запевнили, що герцог Сассекський та його дружина "завжди будуть дуже любими членами родини"

У Букінгемському палаці дуже серйозно сприймають заяви, які пролунали в інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, але розглядатимуть їх у приватному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Як заявили в Букінгемському палаці, расові проблеми, порушені герцогом і герцогинею Сассекськими в інтерв'ю Опрі Вінфрі, "викликають занепокоєння" і "сприймаються дуже серйозно", - йдеться в публікації.

Окрім того, у заяві сказано, що "спогади можуть відрізнятися", але порушені питання розглядатимуться у приватному режимі.

При цьому, як запевнили у Букінгемському палаці, що герцог Сассекський та його дружина "завжди будуть дуже любими членами родини".

Принц Гаррі заявив в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що расизм у бульварній пресі, який проник у частину британського суспільства, істотно вплинув на їхнє з дружиною рішення залишити Велику Британію.

Інтерв'ю, яке вийшло в неділю, подивилися 11 мільйонів британців та понад 17 мільйонів американців.

Британський принц Гаррі й американська акторка Меган Маркл одружилися навесні 2018 року. У січні 2020-го подружжя оголосило про рішення відмовитися від королівських повноважень. Їх позбавили титулів Його та Її Королівська Високість, принц утратив почесні військові звання.

Зараз подружжя мешкає у США, виховує сина Арчі та чекає народження другої дитини.

Нагадаємо, що Гаррі і Меган втратять титули і повернуть гроші за котедж