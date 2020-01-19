Гаррі і Меган втратять титули і повернуть гроші за котедж
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл більше не використовуватимуть титули "Ваша королівська високість" і не отримуватимуть державних коштів за виконання королівських обов'язків.
Про це сказано у суботній заяві Букінгемського палацу щодо угоди з ними, повідомляє "Європейська правда".
"Герцог і герцогиня не використовуватимуть свої звання "Ваша королівська високість", оскільки вони вже не працюють членами Королівської родини.
Герцог і герцогиня Сассекські поділилися бажанням повернути суверенні грантові витрати на оновлення котеджу Frogmore, який залишиться їхнім домом у Великій Британії", - йдеться у заяві.
Гаррі і Меган більше офіційно не представлятимуть королеву, однак продовжать підтримувати свої приватні патронати та асоціації.
У заяві також йдеться, що Букінгемський палац не коментує подробиці домовленостей щодо безпеки. Зазначені зміни мають набути чинності навесні 2020 року.
8 січня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки "старших" членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".
Вони планують жити у Британії та в Північній Америці, продовжуючи "надавати повноцінну підтримку" королеві Єлизаветі ІІ.
Королева Британії погодилася на "перехідний період", у ході якого герцог і герцогиня Сассекські проведуть час у Канаді та Великій Британії.
Водночас ЗМІ писали, що питання про витрати на безпеку принца Гаррі та його дружини Меган у зв'язку з їх переїздом до Канади стало справжньою проблемою для британської влади і правоохоронних органів.
Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл зареєстрували власну торгову марку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків