Принц Гаррі та Меган Маркл зареєстрували власну торгову марку

Раніше повідомлялося про те, що Гаррі та Меган хочуть відділити власну благодійну діяльність від фонду Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зареєстрували власну торгову марку Sussex Royal. Тепер вони зможуть видавати журнали, листівки й одяг.

Про це повідомило The Independent, повідомляє "Громадське".

Подружжя подало запит на реєстрацію торгової марки ще у червні 2019 року, а у грудні отримали свідоцтво про реєстрацію.

Під новою торговою маркою принц Гаррі та Меган Маркл зможуть випускати журнали, листвіки, постери, календарі та одяг. Також під маркою Sussex Royal вони зможуть проводити благодійні ініціативи зі збору коштів, освітні програми та випускати соціальні кампанії від власного імені.

Раніше повідомлялося про те, що Гаррі та Меган хочуть відділити власну благодійну діяльність від фонду Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Фонд мав назву The Royal Foundation і був під керівництвом обох сімей. Наразі він перейменований на Фонд герцога і герцогині Кембриджських.

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