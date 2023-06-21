Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II, принц Майкл, відмежувався від режиму путіна після вторгнення в Україну у 2022 році. Але витік електронних листів і корпоративних файлів демонструє, що він спільно з двома російськими бізнесменами є співвласником британської компанії. І ці підприємці допомогли олігарху і союзнику путіна Борісу Ротенбергу уникнути західних санкцій. Таке розслідування провів міжнародний Проєкт з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCPR). Пропонуємо адаптований переклад.

Два десятиліття британський принц Майкл Кентський тісно співпрацював з двома російськими бізнесменами Сергієм Марковим і Максимом Вікторовим у кількох благодійних і комерційних ініціативах, стверджує Проєкт з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCPR).

Нові витоки інформації свідчать про те, пише OCCRP, що Вікторов допомагав Борису Ротенбергу, союзнику путіна, занесеному до чорних списків США та ЄС через його зв'язки з кремлем, обходити санкції.

В один і той же період принц Майкл, Марков і Вікторов, які колись консультували російське міністерство оборони, придбали міноритарні пакети акцій британської технологічної компанії RemitRadar Ltd., якими вони досі володіють попри те, що компанія успіху не досягла.

Принц Майкл Кентський, стверджує OCCRP, вже давно користується популярністю у певних колах росії. Маючи віддалений родинний зв’язок з останнім російським царем Миколою II, принц створив культ імені себе серед ностальгуючих монархістів, які засипали його подарунками і літали з ним на приватних літаках.

Багато років поспіль двоюрідний брат королеви Єлизавети II надавав своє ім'я всьому – від російських освітніх благодійних фондів до компаній-забудовників. Його королівські повноваження нібито забезпечили йому доступ до найближчого оточення президента владіміра путіна - контакти, які, зазначає The Sunday Times, він пропонував продати тому, хто заплатить найвищу ціну.

Принц Майкл раніше заперечував особливі стосунки з путіним. Але тепер з'ясувалося, що двоє його бізнес-партнерів багато працювали на олігархів, які є найближчими друзями дитинства російського президента.

Принц і Сергій Марков, колишній радянський дипломат і депутат, який працював директором у благодійному фонді принца і кількох компаніях, де мав частки, вперше почали займатися бізнесом у 2005 році. Пізніше принц здружився з іншим російським бізнесменом, Максимом Вікторовим – радником міністра оборони країни рф у 2012 році.

Усі троє мали частки в RemitRadar Ltd. – британській технологічній компанії, яка обіцяла величезні прибутки, пропонуючи трудовим мігрантам страхові угоди та способи переказу грошей додому. Після призначення міжнародним послом компанії принц Майкл використовував своє ім'я, щоб підвищити її авторитет, а також приватно лобіював в урядах країн Близького Сходу і смикав за ниточки в Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Незважаючи на королівську протекцію, RemitRadar не зміг розвернутися на повну.

Новий витік тисяч електронних листів і документів, отриманих IStories і OCCRP, показав, як Вікторов і Марков допомагали мільярдерові Борису Ротенбергу обійти фінансові, юридичні та репутаційні проблеми. Електронні листи, які отримали назву “файли Ротенбергів”, свідчать, що ці двоє чоловіків допомагали Ротенбергу уникати санкцій у той самий час, коли принц Майкл використовував свої королівські повноваження, щоб залучити бізнес у їхніх спільних інтересах. (Немає жодних припущень, зазначає OCCRP, що принц Майкл був залучений або знав про будь-які спроби допомогти Ротенбергу уникнути санкцій).

Про “Справу Ротенбергів”

“Справа Ротенбергів” - розслідувальний проект, заснований на витоку понад 50 000 записів. Він включає майже 30 000 електронних листів і близько 12 000 документів, які проливають світло на те, як найвідоміші російські олігархи, брати Ротенберги, впоралися з санкціями Заходу.

Приблизно в той час, коли принц Майкл став амбасадором RemitRadar, Марков і Вікторов наймали адвокатів, щоб розморозити рахунки Ротенбергів. Через кілька місяців, коли британський монарх представляв RemitRadar у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, росіяни організували таємну зустріч з Ротенбергом і керівником люксембурзького банку в Монако.

Депутатка Маргарет Ходж, член парламенту Великої Британії і голова Міжпартійної парламентської групи з питань боротьби з корупцією та відповідального оподаткування, розкритикувала принца за те, що він зберігає частку в компанії разом із Марковим і Вікторовим у той час, коли уряд вводить обмеження для бізнесу з росією після її нападу на Україну.

“Те, що [принц Майкл] може діяти всупереч британській зовнішній політиці та підходам уряду Великої Британії, є абсолютно гідним осуду, - сказала Ходж. - Він повинен бути зразком найкращої політичної етики. У нього є обов'язок, його статус робить його представником Британії".

Марков заперечив, що був партнером Ротенберга, заявивши, що зустрічався з ним лише один раз, ніколи не отримував від нього грошей і не вів з ним бізнесу. Вікторов не відповів прямо на питання про його стосунки з принцом Майклом або спільні інвестиції. Але він сказав, що ні він, ні будь-яка з його компаній ніколи не порушували жодних законів, "зокрема, санкційного законодавства США та ЄС". І назвав висновки журналістів "хибними".

Борис Ротенберг і члени його сім'ї не відповіли на запитання, надіслані електронною поштою.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року ЄС і Велика Британія приєдналися до введених Сполученими Штатами санкцій проти Ротенберга, а принц Майкл публічно дистанціювався від Кремля. Але він залишається акціонером RemitRadar разом із Марковим і Вікторовим.

Принц Майкл відмовився від коментарів для цієї статті. Нік Ченс, особистий секретар короля, поспілкувався з журналістами в інтерв'ю, але не відповів на подальші запитання.

Королівський посол

Як розповідає OCCRP, Принц Майкл увірвався на російську авансцену 2004 року, коли здійснив бурхливий тур країною як патрон Російсько-Британської торгової палати. Захоплені репортажі ЗМІ того часу описували, як принц влаштував вечірку в чеховському особняку і був “засипаний подарунками”.

Його подруга, маркіза Редінг, як повідомляється, назвала його “неофіційним послом Її Величності в росії”.

У червні того ж року був створений некомерційний Фонд принца Майкла Кентського для підтримки культурних та освітніх програм у росії, який підтримують дві компанії, що належать мільярдерам Володимиру Євтушенкову та Дмитру Пумпянському. Обидві минулого року потрапили під санкції в рамках пакету заходів Великої Британії проти російських олігархів після вторгнення в Україну.

Через два місяці Маркова призначили директором фонду.

На той час він уже мав довгу дипломатичну кар'єру. Після закінчення Інституту міжнародних відносин при Міністерстві оборони Марков обіймав посади в кількох країнах Латинської Америки у 1980-х і на початку 1990-х років. У 2012 році він був обраний до місцевої влади в центральному окрузі Москви як депутат від соціал-консервативної партії "Справедлива росія", агітуючи за боротьбу з корупцією, яка була спрямована безпосередньо проти уряду путіна.

Проте, коли Марков був на посаді, як свідчать електронні листи, він також діяв в інтересах Ротенберга, який заробив мільярди на державних контрактах завдяки своїм зв'язкам з президентом.

Особистий секретар Ченс розповів, що принц Майкл був покровителем Російського національного оркестру, яким тоді керував Марков. "Вони познайомилися через спільну любов до музики", - сказав він OCCRP.

На фотографіях, розміщених на сайті фонду, принц Майкл і Марков були присутні на церемонії передачі восьмитонного дзвону монастирю в історичному російському місті Кострома, а також на зустрічі з високопоставленими особами в культурному центрі "Пушкінський дім" у Санкт-Петербурзі.

Ім'я принца було головним активом фонду, - розповів OCCRP колишній працівник фонду Євген Аксьонов. Він додав, що Марков підтримував принца, коли члени королівської сім'ї відвідували росію, і часто супроводжував його на зустрічах.

Незабаром Марков і принц стали близькими діловими партнерами. У 2005 році, згідно з публічними документами, принц Майкл заснував фірму з продажу нерухомості під назвою "Артхаус", директором якої став Марков.

Невідомо, коли вони вперше зустрілися, але Марков і Вікторов - юрист, який проходив військову службу в КДБ росії на початку 1990-х років, перетнулися у фонді принца, де Вікторов був членом правління з 2006 року, і в "Артхаус". Як свідчать бізнес-плани, електронні листи та судові документи, фонд Вікторова та його компанія заплатили 660 000 доларів за більшість акцій "Артхаусу".

Принц Майкл, Марков і Вікторов мали амбітні плани: Вікторов інвестував в "Артхаус" саме тоді, коли компанія розглядала можливість будівництва концертного залу та готельного комплексу на 2300 місць у центрі Москви вартістю 150 мільйонів доларів, хоча, зрештою, його так і не побудували через брак коштів.

Приблизно в той самий час, коли "Артхаус" розробляв плани свого концертного залу, принц Майкл і Марков стали співвласниками іншої російської інвестиційної компанії та компанії з управління нерухомістю - "Нова міжнародна школа принца Майкла Кентського". Цей проект також не зміг зрушити з місця.

У 2011 році консалтингова компанія принца Майкла, Cantium Services, виставила рахунок "Юридичній аналітичній групі" Вікторова за "загальні консультації" на суму $2,500. В електронному листуванні 2018 року, яке було надіслано Вікторову, Марков обговорює угоду з Ченсом, копія якого є в розпорядженні видання, що в певний момент могла принести Cantium понад мільйон британських фунтів ($1,3 млн) у вигляді "гонорару за структурування та успіх" від продажу одного з фондів. Підтвердження того, що угода відбулася, немає. Ченс і Марков не відповіли на запитання про неї.

Винятковий привілей

Тріо також є співвласниками RemitRadar. Марков і принц Майкл стали акціонерами в 2016 році, придбавши 5% і 1% компанії відповідно, секретар Ченс також отримав 1% акцій. Зареєстрований у росії Фонд інвестиційних програм, яким керують Вікторов і його сім'я, через два роки придбав ще 5%. Компанія Вікторова Legal Intelligence Group Limited також придбала акції у 2021 році.

У проморолику принц зобразив свою роботу в RemitRadar як поштовх до "фінансової інклюзії трудових мігрантів", але публічно він не обговорював свою частку в компанії.

Незабаром принц Майкл почав працювати, використовуючи свої зв'язки для просування бізнесу RemitRadar - як публічно, так і, як свідчать витоки електронних листів, використовуючи свої королівські контакти.

Наприкінці 2017 року його фонд організував у Москві презентацію RemitRadar, на якій він і Марков виступили як спікери. Згідно з внутрішньою службовою запискою, Фонд принца Майкла Кентського був навіть уповноважений укладати угоди з партнерами від імені RemitRadar. І зробив це, зокрема, з дочірньою компанією державного російського банку ВТБ.

За лаштунками принц Майкл також лобіював інтереси RemitRadar серед близькосхідних монархій. В одному з листів посол Саудівської Аравії у Великій Британії вітав його ініціативи і хвалив "зусилля Вашої Королівської Високості, спрямовані на поліпшення умов життя іноземних робітничих громад".

Витік вказує на те, що офіс принца Майкла також зв'язався зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступник секретаря якого сказав, що його пропозиція заслуговує на "подальше вивчення". Невідомо, що саме запропонував принц Майкл, але бізнес-плани, які з'явилися у витоку, показують, що ОАЕ стали пріоритетним ринком для RemitRadar, а Марков планував обслуговувати в цій країні до 400 000 трудових мігрантів щомісяця.

Документи свідчать, що співробітники принца використовували свої зв’язки у Великій Британії, щоб дозволити Вікторову приєднатися до принца Майкла і Маркова в якості акціонера RemitRadar. Наприкінці 2018 року Ченс зв'язався з високопоставленим британським дипломатом у Москві і попросив того прискорити оформлення візи Вікторова, щоб він міг взяти участь у засіданні ради директорів для завершення своєї інвестиції в компанію.

"Усе, що ви могли б зробити... було б надзвичайно гідним подяки", - написав Нік Ченс в електронному листі дипломату 26 листопада. Того ж дня дипломат відповів, що "зв'язався з візовим відділом". Через два дні, як свідчать електронні листи, Вікторов купив квиток на літак Москва-Лондон.

Саме на цьому засіданні ради директорів, яке відбулося в приватному клубі в престижному лондонському районі Мейфер, Вікторов придбав 5% акцій RemitRadar за 111 000 євро (126 000 доларів) через Фонд інвестиційних програм, яким керує Вікторов.

"Це абсолютно неприпустимо для будь-якого члена королівської сім'ї – зловживати своїм становищем, щоб спробувати отримати доступ або прискорити отримання візи. Він використовує свою платформу і свою владу, щоб зробити послугу для друга. Це ображає саму цілісність і репутацію, на яких будується і торгує Британія", - заявила в інтерв'ю OCCRP Маргарет Ходж.

Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії заявило: "Якщо існує прямий національний інтерес – наприклад, підтримка внутрішніх інвестицій – розгляд запитів на отримання віз може бути прискореним. Заявник подав заявку, скориставшись нашою послугою "Пріоритетна віза", і його заявка була розглянута у звичайний термін – п'ять робочих днів".

Goldman Sachs оцінив вартість RemitRadar у 200 мільйонів доларів у 2018 році, прогнозуючи, що до 2023 року вона зросте до 318 мільйонів доларів. Виступаючи на конференції ООН з питань міграції у 2018 році, Марков сказав: компанія пропонує "всебічне, безпрограшне рішення, яке працює для всіх і всюди".

Але невдовзі все пішло шкереберть.

Борис і Аркадій Ротенберги були одними з найвідоміших російських олігархів, які потрапили під санкції після анексії Криму у 2014 році. Ніколи раніше не публіковані інсайдерські документи тепер пропонують безпрецедентне розуміння того, як вони зберегли свої статки і хто їм у цьому допоміг.

У записці під назвою "Де все пішло не так?", опублікованій у 2019 році, Марков детально описав, як зруйнувалися відносини RemitRadar зі страховим партнером у Росії після того, як компанії не вдалося укласти угоди зі структурами, що займаються грошовими переказами.

Аксьонов, який також працював у RemitRadar, повідомив OCCRP, що спочатку компанія залучила кілька тисяч трудових мігрантів з Центральної Азії, але не змогла забезпечити достатнє фінансування для продовження роботи. Ченс розповів, що RemitRadar "так і не зрушила з місця" після того, як один із її співзасновників вийшов з компанії, а потім почалася пандемія COVID-19.

Таємничий російський бізнес-партнер

Після того, як путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, принц Майкл заявив, що поверне президентський орден Дружби, який йому вручили в 2009 році, і подав у відставку з посади патрона Російсько-Британської торгової палати. Веб-сайт Фонду принца Майкла Кентського, який колись був заповнений усміхненими фотографіями принца і його російських благодійних ініціатив, був виведений з ладу.

Але британський монарх не розірвав зв'язки зі своїми російськими бізнес-партнерами.

Принц Майкл і Марков залишаються акціонерами RemitRadar. Фонд Вікторова і зареєстрована у Великій Британії Legal Intelligence Group також досі володіють акціями компанії. І попри очевидний провал RemitRadar як бізнесу, їй вдалося залучити ще одного російського бізнес-партнера. У 2021 році російський закритий інвестиційний фонд Consul придбав близько 4% акцій RemitRadar.

Фонд, створений приблизно за рік до цього, перебуває під керівництвом російської компанії з управління активами Вікторова Evocorp, але його кінцевий бенефіціар залишається таємницею. У росії організації, подібні до Consul, які називаються ЗПІФами, не зобов'язані реєструватися в державному реєстрі юридичних осіб або публічно розкривати інформацію про те, хто в кінцевому підсумку є їхнім власником.

У витоку протоколу засідання Центрального банку росії від червня 2017 року перераховано 13 ЗПІФів, якими керувала Evocorp – усі вони належали братам Ротенбергам або були пов'язані з ними.

Марков повідомив партнеру OCCRP, газеті The Times, що "ні Борис Ротенберг, ні члени сім'ї Ротенбергів не володіють жодною часткою в RemitRadar, прямо чи опосередковано".

Перевірка фактів у цьому репортажі була проведена відділом фактчекінгу OCCRP.