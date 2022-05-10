НОВИНИКоролю буде 74 роки, що зробить його найстарішою коронованою людиною в британській історіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коронація Чарльза III відбудеться 3 червня 2023 року
Фото: Getty Images
Очікується, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Урядовці заявили, що плани сходяться цієї суботи на початку літа, хоча дискусії про те, які інші дні стануть офіційними вихідними, все ще продовжуються", - йдеться у повідомленні.
Коронація майже через 70 років після того, як була коронована його мати, стане центральною подією дня святкування, присвяченого початку правління монарха. Чарльз зійшов на престол і був названий королем у вересні 2022 року після смерті його матері, королеви Єлизавети ІІ.
До червня 2023 року королю буде 74 роки, що зробить його найстарішою коронованою людиною в британській історії. Широко повідомлялося, що коронація буде зменшеною і скромнішою версією ранніх церемоній, з місцем для представників різних конфесій та громадських груп, що відповідає різноманітності сучасної Британії. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.
Нагадаємо, що 8 вересня, королева Єлизавета II померла у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великої Британії і королівств Співдружності.
Єлизавета II почала процедуру передачу королівських повноважень своєму синові принцу Чарльзу ще в липні 2022 року. Її обов'язками до останнього дня залишалися: відкриття парламенту, призначення прем'єра, державні візити.
Вже 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Британії. ВІн автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.
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05 10 2022 20:29 МЕДІА
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