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Коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей - ООН

Такі цифри чекають на людство у випадку найгіршого сценарію, якщо "постковідне" відновлення затягнеться, а економічна криза продовжуватиметься
Понад мільярд людей до 2030 року можуть опинитися за межею бідності через довгострокові наслідки пандемії COVID-19.
Коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей - ООН Фото: education-newzealand.org

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в дослідженні Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Як зазначається, такі цифри чекають на людство у випадку найгіршого сценарію, якщо "постковідне" відновлення затягнеться, а економічна криза продовжуватиметься. Зокрема, такі обставини заженуть в злидні додаткових 207 мільйонів людей.

Якщо ж пандемія продовжиться із поточними показниками смертності та згідно з останніми прогнозами економічного зростання від Міжнародного валютного фонду, то протягом наступних 10 років ще 44 мільйони людей опиняться за межею бідності.

Втім, як запевнили в ПРООН, таких показників крайньої бідності можна уникнути, впроваджуючи інвестиції у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та зелену економіку.

Завдяки вищепереліченим крокам, на думку спеціалістів ПРООН, можна вивести з бідності 146 мільйонів людей.

Нагадаємо, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством

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03 12 2020 11:27
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