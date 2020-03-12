Коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей - ООН

Такі цифри чекають на людство у випадку найгіршого сценарію, якщо "постковідне" відновлення затягнеться, а економічна криза продовжуватиметься

Понад мільярд людей до 2030 року можуть опинитися за межею бідності через довгострокові наслідки пандемії COVID-19.

Як передає "Укрінформ", про це йдеться в дослідженні Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Як зазначається, такі цифри чекають на людство у випадку найгіршого сценарію, якщо "постковідне" відновлення затягнеться, а економічна криза продовжуватиметься. Зокрема, такі обставини заженуть в злидні додаткових 207 мільйонів людей.

Якщо ж пандемія продовжиться із поточними показниками смертності та згідно з останніми прогнозами економічного зростання від Міжнародного валютного фонду, то протягом наступних 10 років ще 44 мільйони людей опиняться за межею бідності.

Втім, як запевнили в ПРООН, таких показників крайньої бідності можна уникнути, впроваджуючи інвестиції у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та зелену економіку.

Завдяки вищепереліченим крокам, на думку спеціалістів ПРООН, можна вивести з бідності 146 мільйонів людей.

Нагадаємо, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством