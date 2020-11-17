На межі голоду можуть опинитися 130 млн людей - ООН

До кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством.

Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш, зазначає "Громадське".

Він назвав голод "це неподобство у світі достатку" і зазначив, що голод зростає знову.

"У ситуації, коли 130 млн осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма продовжує грати життєво важливу роль як постачальник харчових продуктів і продовольства, а також надії", - написав Гутерреш.

Всесвітня продовольча програма - найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість терпіли голод через війни та збройні конфлікти. Комітет зазначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.

Через пандемію коронавірусу зростає кількість людей, які постраждають від голоду, зокрема в Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, де також ведуться збройні конфлікти.

"Їжа є найкращою вакциною проти хаосу, поки ми не отримаємо медичну вакцину", - заявляли у Всесвітній продовольчій програмі.

Читайте також: Коронавірусні обмеження загрожують спалахами поліомієліту й кору серед дітей