Коронакриза: у Єврокомісії кажуть, що Україна отримала найбільшу допомогу серед країн-сусідів
Про це заявила заступник голови генерального директорату Європейської комісії з політики сусідства і розширення, в.о. голови Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Ще починаючи з квітня ми сформували дуже солідний пакет на 190 млн євро, аби відреагувати, підтримуючи Україну з медичним обладнанням і також допомагаючи їй відновитися економічно. Україна для нас стала єдиною країною нашого сусідства, яка отримала таку велику, широку підтримку з нашого боку", - зазначила Матернова.
Вона нагадала, що за механізмом COVAX Україна матиме змогу отримати вакцини проти коронавірусу.
"Це великий внесок, який буде також реалізовано в рамках нашої політики сусідства, у тому числі для України", - додала представниця Єврокомісії.
За домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.
Нагадаємо, що 17 листопада, станом на 9:00, в Україні 557 657 лаборотарно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
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