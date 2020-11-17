Коронакриза: у Єврокомісії кажуть, що Україна отримала найбільшу допомогу серед країн-сусідів

"Ще починаючи з квітня ми сформували дуже солідний пакет на 190 млн євро, аби відреагувати, підтримуючи Україну з медичним обладнанням і також допомагаючи їй відновитися економічно", - йдеться у повідомленні

Україна стала єдиною країною сусідства Європейського Союзу, яка отримала дуже широку підтримку з боку ЄС для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це заявила заступник голови генерального директорату Європейської комісії з політики сусідства і розширення, в.о. голови Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ще починаючи з квітня ми сформували дуже солідний пакет на 190 млн євро, аби відреагувати, підтримуючи Україну з медичним обладнанням і також допомагаючи їй відновитися економічно. Україна для нас стала єдиною країною нашого сусідства, яка отримала таку велику, широку підтримку з нашого боку", - зазначила Матернова.

Вона нагадала, що за механізмом COVAX Україна матиме змогу отримати вакцини проти коронавірусу.

"Це великий внесок, який буде також реалізовано в рамках нашої політики сусідства, у тому числі для України", - додала представниця Єврокомісії.

За домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.

Нагадаємо, що 17 листопада, станом на 9:00, в Україні 557 657 лаборотарно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.