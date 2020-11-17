В Україні зафіксовано 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 6 786 осіб, летальних випадків - 159

17 листопада (станом на 9:00) в Україні 557 657 аборотарно підтверджених випадків, із них летальних випадків - 9 856, одужало - 250 983 особи.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 52 642 випадки; Вінницька область - 14 103 випадки; Волинська область - 19 297 випадків; Дніпропетровська область - 22 877 випадків; Донецька область - 17 713 випадків; Житомирська область - 23 447 випадків; Закарпатська область - 19 826 випадків; Запорізька область - 20 025 випадків; Івано-Франківська область - 28 972 випадки; Київська область - 25 787 випадків; Кіровоградська область - 3 753 випадки; Луганська область - 5 215 випадків; Львівська область - 37 970 випадків; Миколаївська область - 12 998 випадків; Одеська область - 34 176 випадків; Полтавська область - 15 884 випадки; Рівненська область - 25 596 випадків; Сумська область - 18 903 випадки; Тернопільська область - 23 938 випадків; Харківська область - 48 586 випадків; Херсонська область - 7 357 випадків; Хмельницька область - 23 547 випадків; Черкаська область - 14 233 випадки; Чернівецька область - 28 692 випадки; Чернігівська область - 12 120 випадків. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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