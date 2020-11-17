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В Україні зафіксовано 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 6 786 осіб, летальних випадків - 159
17 листопада (станом на 9:00) в Україні 557 657 аборотарно підтверджених випадків, із них летальних випадків - 9 856, одужало - 250 983 особи.
В Україні зафіксовано 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 52 642 випадки;

Вінницька область - 14 103 випадки;

Волинська область - 19 297 випадків;

Дніпропетровська область - 22 877 випадків;

Донецька область - 17 713 випадків;

Житомирська область - 23 447 випадків;

Закарпатська область - 19 826 випадків;

Запорізька область - 20 025 випадків;

Івано-Франківська область - 28 972 випадки;

Київська область - 25 787 випадків;

Кіровоградська область - 3 753 випадки;

Луганська область - 5 215 випадків;

Львівська область - 37 970 випадків;

Миколаївська область - 12 998 випадків;

Одеська область - 34 176 випадків;

Полтавська область - 15 884 випадки;

Рівненська область - 25 596 випадків;

Сумська область - 18 903 випадки;

Тернопільська область - 23 938 випадків;

Харківська область - 48 586 випадків;

Херсонська область - 7 357 випадків;

Хмельницька область - 23 547 випадків;

Черкаська область - 14 233 випадки;

Чернівецька область - 28 692 випадки;

Чернігівська область - 12 120 випадків.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та  Запорізькій (734) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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17 11 2020 10:37
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