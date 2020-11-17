В Україні зафіксовано 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 52 642 випадки;
Вінницька область - 14 103 випадки;
Волинська область - 19 297 випадків;
Дніпропетровська область - 22 877 випадків;
Донецька область - 17 713 випадків;
Житомирська область - 23 447 випадків;
Закарпатська область - 19 826 випадків;
Запорізька область - 20 025 випадків;
Івано-Франківська область - 28 972 випадки;
Київська область - 25 787 випадків;
Кіровоградська область - 3 753 випадки;
Луганська область - 5 215 випадків;
Львівська область - 37 970 випадків;
Миколаївська область - 12 998 випадків;
Одеська область - 34 176 випадків;
Полтавська область - 15 884 випадки;
Рівненська область - 25 596 випадків;
Сумська область - 18 903 випадки;
Тернопільська область - 23 938 випадків;
Харківська область - 48 586 випадків;
Херсонська область - 7 357 випадків;
Хмельницька область - 23 547 випадків;
Черкаська область - 14 233 випадки;
Чернівецька область - 28 692 випадки;
Чернігівська область - 12 120 випадків.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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