Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися в третьому кварталі.
Джерело: очільник уряду у Facebook, зазначає "Економічна правда"
Пряма мова: "У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенесений з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП зростатиме в середньому на понад 4% щорічно".
Деталі: Прем'єр-міністр додав, що ситуація з коронавірусом у світі спровокувала одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років: "Практично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі".
Нагадаємо, що напередодні Денис Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи