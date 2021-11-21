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Коронакриза: Японія виділяє на відновлення економіки $480 мільярдів

Державні видатки у розмірі 55 трлн єн (близько $480 млрд) є найбільшими за всю історію країни
Уряд Японії схвалив пакет економічних заходів, покликаних пожвавити економіку країни та допомогти постраждалим від пандемії.
Коронакриза: Японія виділяє на відновлення економіки $480 мільярдів Фото: Ukrinform

Про це повідомляє NHK, передає "Укрінформ".

Зазначається, що державні видатки у розмірі 55 трлн єн (близько $480 млрд) є найбільшими за всю історію країни.

"Ми швидко реалізуємо ці економічні заходи, щоб відновити економіку, яка постраждала від пандемії. Ми сприятимемо відновленню соціально-економічної діяльності з метою якнайшвидше вивести економіку на шлях зростання", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Як уточнюється, пріоритет приділено заходам боротьби з коронавірусом. Уряд прагне зміцнити медичну систему, щоб вона могла впоратися із ситуацією.

"Підтримка домогосподарств включає разову роздачу коштів на суму близько 900 доларів особам віком 18 років та молодше", - йдеться у публікації.

Крім того, додає NHK, компанії, продажі яких різко впали через пандемію, також зможуть отримати фінансову допомогу.

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21 11 2021 13:13
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