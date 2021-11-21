Коронакриза: Японія виділяє на відновлення економіки $480 мільярдів
Про це повідомляє NHK, передає "Укрінформ".
Зазначається, що державні видатки у розмірі 55 трлн єн (близько $480 млрд) є найбільшими за всю історію країни.
"Ми швидко реалізуємо ці економічні заходи, щоб відновити економіку, яка постраждала від пандемії. Ми сприятимемо відновленню соціально-економічної діяльності з метою якнайшвидше вивести економіку на шлях зростання", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.
Як уточнюється, пріоритет приділено заходам боротьби з коронавірусом. Уряд прагне зміцнити медичну систему, щоб вона могла впоратися із ситуацією.
"Підтримка домогосподарств включає разову роздачу коштів на суму близько 900 доларів особам віком 18 років та молодше", - йдеться у публікації.
Крім того, додає NHK, компанії, продажі яких різко впали через пандемію, також зможуть отримати фінансову допомогу.
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