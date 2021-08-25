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Уряд Японії хоче розширити застосування роботів на тлі пандемії - ЗМІ

Компанії розглядають роботів як спосіб боротьби з нестачею робочої сили та пандемією коронавірусу
Японський уряд планує створити умови для ширшого практичного використання роботів у низці сфер.
Уряд Японії хоче розширити застосування роботів на тлі пандемії - ЗМІ Фото: Укрінформ

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

Для виконання цього завдання міністерство промисловості Японії планує зажадати близько 17 мільйонів доларів для проєктного бюджету на новий фінансовий рік.

Зазначається, що це приблизно втричі більше, ніж у поточному фінансовому році.

"Компанії мають потребу не тільки у високотехнологічних роботах, здатних виконувати складні завдання, а й у робочому середовищі, що дозволяє здійснити автоматизацію", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює NHK, компанії розглядають роботів як спосіб боротьби з нестачею робочої сили та пандемією коронавірусу, "оскільки вони дозволяють співробітникам дотримуватися фізичної дистанції".

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25 08 2021 14:54
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