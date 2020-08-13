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Коронавірус: антитіла виявили у 6% мешканців Англії

Рівень антитіл відрізняється від місця проживання
У дослідженні було залучено понад 100 000 добровольців, які протестували себе на антитіла між 20 червня та 13 липня.
Коронавірус: антитіла виявили у 6% мешканців Англії Фото: АА.

6% населення Англії могло бути інфіковане коронавірусом.

Про це свідчать результати дослідження Imperial College London, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У дослідженні було залучено понад 100 000 добровольців, які протестували себе на антитіла між 20 червня та 13 липня.

При цьому рівень антитіл відрізняється від місця проживання. Зокрема, антитіла виявили у 13% мешканців Лондона, в той час як на південному заході Англії лише 3% людей продемонстрували позитивні результати.

Найбільше позитивних результатів виявили у віковій групі від 18 до 34 років (8%), найменше - у групі старше 65 років (3%).

Майже у всіх із підтвердженим випадком коронавірусу було виявлено антитіла (96%).

Дослідження буде повторено восени, планується, що в ньому візьмуть участь  200 000 людей.

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13 08 2020 15:58
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