Коронавірус: антитіла виявили у 6% мешканців Англії
6% населення Англії могло бути інфіковане коронавірусом.
Про це свідчать результати дослідження Imperial College London, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
У дослідженні було залучено понад 100 000 добровольців, які протестували себе на антитіла між 20 червня та 13 липня.
При цьому рівень антитіл відрізняється від місця проживання. Зокрема, антитіла виявили у 13% мешканців Лондона, в той час як на південному заході Англії лише 3% людей продемонстрували позитивні результати.
Найбільше позитивних результатів виявили у віковій групі від 18 до 34 років (8%), найменше - у групі старше 65 років (3%).
Майже у всіх із підтвердженим випадком коронавірусу було виявлено антитіла (96%).
Дослідження буде повторено восени, планується, що в ньому візьмуть участь 200 000 людей.
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