ВООЗ хоче проаналізувати дані про препарат, який Путін називає вакциною проти COVID-19
Так ВООЗ прокоментувала заяву Володимира Путіна про реєстрацію в Росії першого препарату від COVID-19, повідомляє "Громадське".
В організації нагадали, що дослідження вакцини має бути проведене відповідно до встановлених процедур на кожному етапі розробки, щоб гарантувати безпеку і ефективність препаратів, які надійдуть у виробництво.
Про який препарат йдеться?
11 серпня в Росії зареєстрували начебто вакцину від коронавірусу "Супутник V" або "Гам-Ковід-Вак". Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.
Володимир Путін заявив, що ця вакцина вона "працює досить ефективно, формує стійкий імунітет і пройшла всі необхідні перевірки". Він навіть додав, що одна з його дочок вже зробила щеплення.
Міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко стверджує, що вакцина "показала високу ефективність і безпеку". "У всіх добровольців виробилися високі титри антитіл COVID-19. При цьому ні у кого з них не зазначено серйозних ускладнень імунізації", - казав Мурашко.
За словами глави МОЗ РФ, розробники вже отримали патент на винахід. Виробництво вакцини планують здійснювати на двох майданчиках - центру ім. Гамалії й компанії "Біннофарм". Влада РФ розраховує, що в цивільний оборот препарат надійде вже з 1 січня 2021 року.
Що не так з цим препаратом?
Видання "Фонтанка" вивчило непублічний звіт Центру Гамалії, в якому розробили "Супутник V", і з’ясувало, що у 38 дорослих здорових добровольців, які брали участь у випробуваннях препарату, зафіксували 144 побічних ефекту, частина з яких спостерігається досі.
У документах також вказано, що побічні явища у вакцинованих трапляються "часто або дуже часто".
Також незрозуміло, наскільки тривалим може бути імунітет до коронавірусу.
"Захисний титр невідомий. Тривалість захисту невідома. Клінічні дослідження з вивчення епідеміологічної ефективності не проводилися", - йдеться в документах Центру Гамалії.
У звіті вказано, що на 42 день після вакцинації в організмі добровольців зафіксували показник антитіл до вірусу із середнім титром 49,3. Таке значення навіть нижче, ніж середній рівень антитіл, а з часом воно знижується ще більше.
Нагадаємо, що в Індонезії розпочали фінальну фазу випробувань китайської вакцини проти Covid-19
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