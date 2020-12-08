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ВООЗ хоче проаналізувати дані про препарат, який Путін називає вакциною проти COVID-19

З нею не все так добре, вважають у ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чекає можливості проаналізувати інформацію про випробування препарату, який Росія називає вакциною проти COVID-19.
ВООЗ хоче проаналізувати дані про препарат, який Путін називає вакциною проти COVID-19 Фото: Укрінформ

Так ВООЗ прокоментувала заяву Володимира Путіна про реєстрацію в Росії першого препарату від COVID-19, повідомляє "Громадське".

В організації нагадали, що дослідження вакцини має бути проведене відповідно до встановлених процедур на кожному етапі розробки, щоб гарантувати безпеку і ефективність препаратів, які надійдуть у виробництво.

Про який препарат йдеться?

11 серпня в Росії зареєстрували начебто вакцину від коронавірусу "Супутник V" або "Гам-Ковід-Вак". Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.

Володимир Путін заявив, що ця вакцина вона "працює досить ефективно, формує стійкий імунітет і пройшла всі необхідні перевірки". Він навіть додав, що одна з його дочок вже зробила щеплення.

Міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко стверджує, що вакцина "показала високу ефективність і безпеку". "У всіх добровольців виробилися високі титри антитіл COVID-19. При цьому ні у кого з них не зазначено серйозних ускладнень імунізації", - казав Мурашко.

За словами глави МОЗ РФ, розробники вже отримали патент на винахід. Виробництво вакцини планують здійснювати на двох майданчиках - центру ім. Гамалії й компанії "Біннофарм". Влада РФ розраховує, що в цивільний оборот препарат надійде вже з 1 січня 2021 року.

Що не так з цим препаратом?

Видання "Фонтанка" вивчило непублічний звіт Центру Гамалії, в якому розробили "Супутник V", і з’ясувало, що у 38 дорослих здорових добровольців, які брали участь у випробуваннях препарату, зафіксували 144 побічних ефекту, частина з яких спостерігається досі. 

У документах також вказано, що побічні явища у вакцинованих трапляються "часто або дуже часто".

Також незрозуміло, наскільки тривалим може бути імунітет до коронавірусу. 

"Захисний титр невідомий. Тривалість захисту невідома. Клінічні дослідження з вивчення епідеміологічної ефективності не проводилися", - йдеться в документах Центру Гамалії.

У звіті вказано, що на 42 день після вакцинації в організмі добровольців зафіксували показник антитіл до вірусу із середнім титром 49,3. Таке значення навіть нижче, ніж середній рівень антитіл, а з часом воно знижується ще більше.

Нагадаємо, що в Індонезії розпочали фінальну фазу випробувань китайської вакцини проти Covid-19

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12 08 2020 15:13
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