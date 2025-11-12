Індія підтвердила візит путіна на саміт попри міжнародний тиск

Візит підтверджує намір обох країн продовжувати поглиблювати стратегічне партнерство.

Російський президент Володимир путін відвідає Індію 5 грудня, взявши участь у пленарному засіданні російсько-індійського форуму.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Попри триваючу війну Росії проти України та тиск з боку США, дві країни продовжують зміцнювати двосторонні зв’язки.

У жовтні путін обговорював із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді подальше поглиблення "особливого та привілейованого стратегічного стратегічного партнерства" між москвою та Нью-Делі.

Нещодавно ми писали, що Індія відновила закупівлі російської нафти попри санкції США.