Індія підтвердила візит путіна на саміт попри міжнародний тиск
Російський президент Володимир путін відвідає Індію 5 грудня, взявши участь у пленарному засіданні російсько-індійського форуму.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Попри триваючу війну Росії проти України та тиск з боку США, дві країни продовжують зміцнювати двосторонні зв’язки.
У жовтні путін обговорював із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді подальше поглиблення "особливого та привілейованого стратегічного стратегічного партнерства" між москвою та Нью-Делі.
Нещодавно ми писали, що Індія відновила закупівлі російської нафти попри санкції США.