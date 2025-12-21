Після заяв Макрона кремль заговорив про діалог із путіним
Російський правитель Володимир путін нібито готовий «вести діалог» з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, ініціатива щодо можливих контактів прозвучала з французького боку.
"Він сказав про готовність поговорити з путіним. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Якщо є взаємна політична воля, це можна лише позитивно оцінювати", - зазначив представник Кремля.
Перед цим, 19 грудня, Макрон заявив, що Європа має знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію французького президента, наголосив на важливості збереження активної ролі США у будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни.