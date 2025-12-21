Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Після заяв Макрона кремль заговорив про діалог із путіним

21 грудня 2025, 09:08
Після заяв Макрона кремль заговорив про діалог із путіним
Фото: Reuters
У москві заявили, що російський правитель нібито готовий до розмови з президентом Франції.

Російський правитель Володимир путін нібито готовий «вести діалог» з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. 

За словами Пєскова, ініціатива щодо можливих контактів прозвучала з французького боку.
"Він сказав про готовність поговорити з путіним. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Якщо є взаємна політична воля, це можна лише позитивно оцінювати", - зазначив представник Кремля.

Перед цим, 19 грудня, Макрон заявив, що Європа має знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію французького президента, наголосив на важливості збереження активної ролі США у будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни.

 
РосіяЕмманюель Макрон

