Індія відновила закупівлі російської нафти попри санкції США

Індійська нафтова компанія Indian Oil Corp придбала п’ять партій російської нафти, у компаній на які не поширюються санкції. Закуплена нафта має прибути в грудні. Трейдери зазначають, що закупівлі відновили попри заклики США припинити купувати російську нафту.

Про це пише Reuters.

Після запровадження санкцій проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл" багато індійських нафтопереробних заводів, зокрема державна Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd та Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти. Водночас керівник фінансового відділу Indian Oil Corp Анудж Джайн заявив, що його компанія продовжуватиме купувати російську нафту, якщо ціни на барелі відповідатимуть санкційним умовам.

За даними одного з джерел у торговельній мережі, Indian Oil Corp закупила близько 3,5 млн барелів сибірської нафти ESPO. Ціна була приблизно рівною котируванням у Дубаї, а доставка запланована до східного індійського порту в грудні. Джерела не уточнили, хто виступав продавцями.

Також за словами двох джерел, нафтопереробний завод раніше відмовився від семи-восьми партій російської нафти після запровадження останніх санкцій США, оскільки постачання здійснювали дочірні компанії, що перебувають під обмеженнями.

Як зазначає видання, більшість російської нафти марки ESPO з порту Козьміно зазвичай постачається до Китаю. Проте попит з боку Пекіна знизився після того, як державні нафтопереробні заводи припинили закупівлі через санкції США, а незалежні китайські переробники використали свої імпортні квоти. Через це ціна на ESPO впала, що зробило її привабливою для індійських покупців.