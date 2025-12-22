ГУР повідомило про ураження Су-27 і Су-30 на аеродромі рф поблизу Липецька

Диверсант зміг безперешкодно зайти і вийти з аеродрому завдяки ретельній підготовці.

У ніч з 20 на 21 грудня на військовому аеродромі росії поблизу Липецька вогонь охопив два бойові винищувачі Су-27 і Су-30. Це стало результатом спецоперації, яку провів представник руху опору проти режиму у кремлі. Унаслідок диверсії борти виведені з ладу.

Орієнтовна вартість уражених літаків може сягати до 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Пожежу влаштували на літаках із бортовими номерами "12" та "82", які знаходилися в захисному ангарі. За даними розвідки, підготовка операції тривала приблизно два тижні. За цей час вдалося вивчити маршрути патрулювання та графіки змін вартових, що завдяки чому підпільник проникнув на об'єкт і після диверсії безперешкодно залишив територію аеродрому.

Нещодавно дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

15 грудня українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.