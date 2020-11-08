ЗДОРОВ'Я НОВИНИЯкщо під час випробувань буде підтверджено безпеку та ефективність вакцини, влада Індонезії має намір поширити у країні до 250 млн доз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індонезії розпочали фінальну фазу випробувань китайської вакцини проти Covid-19
У випробуваннях беруть участь майже 1,6 тис. осіб
Фото: Укрінформ
Випробування китайської вакцини проти Covid-19, яку виготовила компанія Sinovac Biotech, розпочалися на добровольцях в Індонезії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У випробуваннях беруть участь майже 1,6 тис. осіб. Це третя, заключна фаза клінічних випробувань, що передує схваленню препарату до застосування.
Якщо під час випробувань буде підтверджено безпеку та ефективність вакцини, влада Індонезії має намір поширити у країні до 250 млн доз.
Із моменту початку епідемії Covid-19 в Індонезії виявлено понад 127 тис. інфікованих, понад 5,7 тис. пацієнтів померли.
Нагадаємо, що Єврокомісія зарезервувала 300 мільйонів доз майбутньої вакцини проти COVID-19
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