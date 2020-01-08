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Єврокомісія резервує 300 мільйонів доз майбутньої вакцини проти COVID-19

Як тільки будуть підтверджені безпека і ефективність вакцини, Єврокомісія створить договірну базу для закупівлі 300 млн доз від імені всіх країн ЄС
Єврокомісія 31 липня завершила переговори з французькою фармацевтичною компанією Sanofi щодо придбання 300 млн доз майбутньої вакцини проти COVID-19.
Єврокомісія резервує 300 мільйонів доз майбутньої вакцини проти COVID-19 Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це інформує DW.

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія завершила попередні переговори з компанією Sanofi щодо купівлі вакцини проти коронавірусу в разі її успішної розробки. Ідеться про рамковий контракт, згідно з яким Єврокомісія бере на себе частину витрат компанії на розробку вакцини, отримуючи натомість право придбати певну кількість доз вакцини упродовж визначеного періоду. Надані кошти будуть авансовим внеском за вакцини, які країни ЄС фактично купуватимуть пізніше. Згідно з поточними планами, Sanofi має намір подати заявку на допуск своєї вакцини в червні 2021 року.

"Сьогоднішній крок із Sanofi є важливим першим наріжним каменем набагато ширшої європейської стратегії щодо вакцини", - заявила фон дер Ляєн. Вона додала, що Єврокомісія продовжує інтенсивні переговори з кількома іншими компаніями-розробниками.

Контракт з фірмою Sanofi дасть змогу всім державам-членам ЄС придбати вакцину. Передбачається, що як тільки будуть підтверджені безпека і ефективність вакцини, Єврокомісія створить договірну базу для закупівлі 300 млн доз від імені всіх країн ЄС.

Нагадаємо, що у світі на людях випробовують 17 потенційних вакцин від коронавірусу 
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01 08 2020 15:02
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