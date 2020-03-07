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У світі на людях випробовують 17 потенційних вакцин від коронавірусу - ВООЗ

Зараз ВООЗ займається розробкою критеріїв, за якими буде оцінюватися ефективність вакцини
Дослідники з різних країн світу випробовують на добровольцях вже 17 потенційних вакцин від коронавірусу.
У світі на людях випробовують 17 потенційних вакцин від коронавірусу - ВООЗ Фото: gettyimages.com

Про це 2 липня повідомила Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє "Громадське", посилаючись на "DW".

В організації кажуть, що налаштовані оптимістично, навіть якщо клінічні дослідження цих вакцин завершаться невдало.

"У нас є широкий конвеєр з чотирма різними типами вакцини", - каже експертка ВООЗ із досліджень і розробки Анна Марія Енао-Рестрепо.

Зараз ВООЗ займається розробкою критеріїв, за якими буде оцінюватися ефективність вакцини.

Це означає, що її випробовують на більшій кількості людей, щоб з'ясувати, чи безпечна вона для людей. Ще п'ять потенційних вакцин перебувають у другій фазі випробувань, коли дослідження проводяться на меншій кількості людей з конкретними захворюваннями. У першій фазі досліджень — 11 вакцин, на цьому етапі зазвичай вакцини тестуються на здорових людях, це потрібно для перевірки безпечності.

Поки науковці не можуть передбачити, чи буде якась вакцина доступною до кінця цього року. Процес розробки й затвердження вакцини дуже громіздкий, іноді на це потрібно від 10 до 15 років. Утім глобальна пандемія коронавірусу стала причиною консолідації зусиль фармацевтичних компаній та дослідників по всьому світу для розробки вакцини проти нього.

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03 07 2020 09:18
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