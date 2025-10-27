Трамп відповів путіну на демонстрацію нової ракети

Він нагадав, що біля російських берегів знаходяться американські атомні підводні човни, та закликав президента рф завершити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Володимира путіна про випробування ракети "Бурєвєснік", наголосивши, що росії слід зосередитися на завершенні війни в Україні, а не на демонстрації озброєнь.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN.

Трамп підкреслив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від російських берегів.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів", – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One під час візиту до Азії.

Водночас він наголосив, що путіну слід замислитися над припиненням війни проти України, яка мала тривати один тиждень, але вже триває четвертий рік.

На запитання про можливі нові санкції Трамп відповів:

"Ви дізнаєтеся".

