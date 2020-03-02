Коронавірус ізолювали у шпиталі в Римі, це новина глобального значення - міністр
Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що у лікарні Спалланзані у Римі вдалося ізолювати коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.
"Коронавірус був ізольований у лікарні Спалланзані протягом цих годин. Це означає, що є більше можливостей вивчити його, щоб визначити, що робити, щоб обмежити його", - сказав Сперанца.
"Це глобальне відкриття, яке буде доступне для всього міжнародного співтовариства", - додав він.
Двоє китайських туристів з Уханя перебувають у лікарні Спалланзані. У них було підтверджено наявність коронавірусної інфекції.
Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю.
Новий вірус приблизно за місяць вбив понад 100 людей у Китаї. У той же час заразилось понад 4000 людей, випадки зараження також зареєстровані у понад десятках інших країн, зокрема Франції, Італії та Німеччині.
Нагадаємо, що у Китаї з лікарень виписали 328 людей, які одужали від коронавірусу.
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