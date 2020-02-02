ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Китаї 328 людей, які раніше були інфіковані коронавірусом, виписали з лікарень після одужання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї з лікарень виписали 328 людей, які одужали від коронавірусу
1 лютого з лікарень після лікування вийшли 85 людей
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє агенція Сіньхуа із посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР, повідомляє "Громадське".
Зокрема, 1 лютого з лікарень після лікування вийшли 85 людей (49 людей в провінції Хубей).
Раніше повідомлялось, що у Канаді двох людей, які заразились китайським коронавірусом, виписали з лікарні у Торонто.
Нагадаємо, що ЄС направив першу партію медичної допомоги Китаю для стримування поширення коронавірусу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2020 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"