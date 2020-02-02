У Китаї з лікарень виписали 328 людей, які одужали від коронавірусу 1 лютого з лікарень після лікування вийшли 85 людей

У Китаї 328 людей, які раніше були інфіковані коронавірусом, виписали з лікарень після одужання.

Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє агенція Сіньхуа із посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР, повідомляє "Громадське". Зокрема, 1 лютого з лікарень після лікування вийшли 85 людей (49 людей в провінції Хубей). Раніше повідомлялось, що у Канаді двох людей, які заразились китайським коронавірусом, виписали з лікарні у Торонто. Нагадаємо, що ЄС направив першу партію медичної допомоги Китаю для стримування поширення коронавірусу.

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