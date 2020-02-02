ЄС направив першу партію медичної допомоги Китаю для стримування поширення коронавірусу
Після отримання від Китаю запиту на захисне спорядження від коронавірусу координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації звернувся до всіх держав-членів союзу за сприянням у доставленні китайській стороні необхідних засобів індивідуального захисту, заявив у суботу член Єврокомісії з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Як негайне перше реагування, держави-члени виділили 12 тонн захисного спорядження, що вже на шляху в Китай", - повідомляється в комюніке, поширеному в Брюсселі.
Ленарчич підтвердив обіцянку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн прем'єру Держради КНР Лі Кецяню, зроблену в телефонній розмові минулого тижня, надати будь-яку необхідну допомогу Китаю в його зусиллях щодо стримування поширення коронавірусу.
"Комісія продовжить надавати підтримку Китаю", - запевнив Єврокомісар.
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