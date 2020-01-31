ЄС виділив €10 млн на дослідження коронавірусу

На гранти поширюватимуться положення швидкого обміну даними, щоб гарантувати, що органи влади зможуть негайно застосувати результати досліджень

Очікується, що фінансування піде на два-чотири дослідницькі проєкти. "Комісія використовує всі наявні у неї засоби для того, щоб забезпечити якомога швидший початок науково-дослідної роботи.

Європейська комісія посилює терміново необхідні дослідження коронавірусу за допомогою виділення 10 мільйонів євро зі своєї програми досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз ЄК.

Запит Єврокомісії стосується науково-дослідних проєктів, які "сприятимуть нашому розумінню нової коронавірусної епідемії, сприятимуть ефективнішому клінічному лікуванню пацієнтів, інфікованих вірусом, а також готовності та реагуванню органів охорони здоров'я".

"Ми працюємо над пом’якшенням наслідків потенційного більшого поширення спалаху коронавірусу в ЄС. Завдяки фінансуванню досліджень ми дізнаємось більше про хворобу. Я пишаюся тим, що слідуючи прогресу, досягнутого протягом останніх років, наші суперкомп'ютерні центри готові допомогти дослідникам у їхній роботі розробити нові ліки та вакцини", - сказала єврокомісарка з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель.

Очікується, що фінансування піде на два-чотири дослідницькі проєкти. "Комісія використовує всі наявні у неї засоби для того, щоб забезпечити якомога швидший початок науково-дослідної роботи. Кандидати мають часу до 12 лютого, тобто лише два тижні, щоб подати заявки (порівняно з нормальними трьома місяцями), та угоди про надання грантів також повинні бути підписані дуже швидко".

На гранти поширюватимуться положення швидкого обміну даними, щоб гарантувати, що органи влади зможуть негайно застосувати результати досліджень.

Щонайменше 213 людей померли від вірусу у ​​Китаї, переважно в провінції Хубей, зафіксовано майже 10 тисяч випадків по всій країні.

Зафіксовано 98 випадків вірусу в інших 18 країнах.

Уряд Італії першим серед країн ЄС оголосив шестимісячну надзвичайну ситуацію у зв'язку з ризиками для здоров'я, пов'язаними з коронавірусом з Китаю.

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