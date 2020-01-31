ЗДОРОВ'Я НОВИНИКомпанія Facebook видалятиме фейкові, а також пов'язані з теоріями змови пости про китайський коронавірус з Facebook та Instagram.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook видалятиме фейкові та конспірологічні пости про китайський коронавірус
Facebook видалятиме з Instagram хештеги, що теж поширюють дезінформацію про вірус
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в блозі компанії, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що видалятимуть контент, який закликає перешкоджати лікуванню чи дотримуватися запобіжних заходів. Також видалятимуть інформацію про фейкові способи лікування від коронавірусу, наприклад, пити відбілювач.
Facebook видалятиме з Instagram хештеги, що теж поширюють дезінформацію про вірус.
Крім того, компанія надаватиме користувачам офіційну інформацію ВООЗ, коли ті шукатимуть щось про коронавірус у соцмережах.
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31 01 2020 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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