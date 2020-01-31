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Facebook видалятиме фейкові та конспірологічні пости про китайський коронавірус

Facebook видалятиме з Instagram хештеги, що теж поширюють дезінформацію про вірус
Компанія Facebook видалятиме фейкові, а також пов'язані з теоріями змови пости про китайський коронавірус з Facebook та Instagram.
Facebook видалятиме фейкові та конспірологічні пости про китайський коронавірус Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в блозі компанії, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що видалятимуть контент, який закликає перешкоджати лікуванню чи дотримуватися запобіжних заходів. Також видалятимуть інформацію про фейкові способи лікування від коронавірусу, наприклад, пити відбілювач.

Facebook видалятиме з Instagram хештеги, що теж поширюють дезінформацію про вірус.

Крім того, компанія надаватиме користувачам офіційну інформацію ВООЗ, коли ті шукатимуть щось про коронавірус у соцмережах.

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31 01 2020 13:58
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