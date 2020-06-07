Коронавірус призведе до глибоких змін у світовій економіці - голова ЄЦБ
Економічна криза, викликана пандемією коронавірусної інфекції, призведе до глибоких змін у світовій економіці.
Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє "Економічна правда".
На її думку, прискориться перехід до діджиталізаціі та автоматизації, ланцюжки поставок стануть коротшими, а промисловість - більш екологічною.
"Європейському Центробанку доведеться зберігати виключно м'яку грошово-кредитну політику якийсь час і потрібно розробити фінансові інструменти, які дозволять фінансувати трансформацію економіки", - заявила Лагард.
"Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним, причому найбільше в перші два роки, - цитує Лагард агентство Bloomberg. - Очевидно, що буде завдано удару по зайнятості та виробництву, а в подальшому ми зможемо сподіватися на поліпшення продуктивності".
"Все це обов'язково вплине на споживчі ціни, - заявила вона. - Можливо, спочатку це буде дефляційний тиск, а потім вже інфляційна динаміка".
Згідно з деякими оцінками, ланцюжки поставок в світовій економіці стануть коротшими приблизно на 35%, а рівень роботизації збільшиться на 70-75%, сказала вона.
Лагард відзначила також швидке зростання онлайн-торгівлі в період локдаунів, коли багато людей були змушені залишатися вдома. Цей тренд, на її думку, буде посилюватися в збиток традиційній торгівлі.
Читайте також: У США у червні створили рекордну кількість робочих місць
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ