У США у червні створили рекордну кількість робочих місць
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на ВВС.
"Економіка США у червні створила робочі місця рекордними темпами, фірми прийняли на роботу більше співробітників після спаду епідемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, такому зростанню сприяло відкриття заводів і ресторанів після зняття жорстких обмежень.
Зокрема, в секторі відпочинку і готельного бізнесу США було створено більше двох мільйонів робочих місць, а в роздрібній торгівлі - 740 тисяч. Кількість зайнятих у сфері охорони здоров'я зросла на 568 тисяч осіб, а в промисловому секторі - на 356 тисяч, головним чином завдяки зростанню автомобільної промисловості.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 10 985 656 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 524 088 летальних, одужали 6 140 827 людей.
Нагадаємо, що Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ