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У США у червні створили рекордну кількість робочих місць

Зокрема, в секторі відпочинку і готельного бізнесу США було створено більше двох мільйонів робочих місць, а в роздрібній торгівлі - 740 тисяч
У червні у США створили рекордну кількість робочих місць на тлі зняття жорстких обмежень, пов'язаних з епідемією коронавірусу.
У США у червні створили рекордну кількість робочих місць Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на ВВС.

"Економіка США у червні створила робочі місця рекордними темпами, фірми прийняли на роботу більше співробітників після спаду епідемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такому зростанню сприяло відкриття заводів і ресторанів після зняття жорстких обмежень.

Зокрема, в секторі відпочинку і готельного бізнесу США було створено більше двох мільйонів робочих місць, а в роздрібній торгівлі - 740 тисяч. Кількість зайнятих у сфері охорони здоров'я зросла на 568 тисяч осіб, а в промисловому секторі - на 356 тисяч, головним чином завдяки зростанню автомобільної промисловості.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 10 985 656 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 524 088 летальних, одужали 6 140 827 людей.

Нагадаємо, що Трамп хоче повністю відновити роботу бізнесу у США

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03 07 2020 10:51
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