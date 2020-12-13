Коронавірус: Словаччина внесе зміни в конституцію, щоб продовжити надзвичайний стан

Також парламент планує розглянути іншу конституційну норму, що стосується повноважень Конституційного Суду

Національна рада Словацької Республіки проведе позачергове засідання 17 грудня, щоб розглянути питання внесення змін до конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на aktuality.sk.

Зокрема, депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до Конституційного закону про державну безпеку, який регулює продовження дії надзвичайного стану.

У новій редакції уряд зможе неодноразово продовжувати введений надзвичайний стан, щоразу максимум на 40 днів. Однак продовження надзвичайного стану має бути затверджено парламентом не пізніше ніж за 20 днів до дати завершення чинного надзвичайного стану.

Така норма дозволить продовжити надзвичайний стан, введений через пандемію COVID-19.

Також парламент планує розглянути іншу конституційну норму, що стосується повноважень Конституційного Суду. Він отримає перегляду рішення про продовження дії надзвичайного стану.

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