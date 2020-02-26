Коронавірус: влада Гонконгу запускає програму стимулювання бізнесу на 15 мільярдів доларів
Влада Гонконгу виділила 15,4 млрд доларів США на пом'якшення негативних наслідків епідемії коронавірусу для економіки - кожний дорослий постійний житель Гонконга отримає близько 1300 американських доларів, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що у бюджет закладена допомога для 7 млн людей віком від 18 років
Як заявив фінансів Гонконгу Пол Чан, економіка регіону цього року стикається з проблемами: протести та коронавірус.
За словами міністра, грошовий подарунок має заохотити людей залишатися жити в Гонконгу та позбавити їх фінансового тягаря.
У рамках оприлюдненої програми бізнес отримає кредити під низьку процентну ставку з 100% -ою гарантією уряду на суму до 2 млн гонконгських доларів (260 тисяч доларів США).
Також будуть скасовані збори за реєстрацію бізнесу і розширені субсидії на оплату електроенергії та води.
Нагадаємо, що Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю
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