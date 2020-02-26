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Коронавірус: влада Гонконгу запускає програму стимулювання бізнесу на 15 мільярдів доларів

Як заявив фінансів Гонконгу Пол Чан, економіка регіону цього року стикається з проблемами: протести та коронавірус
У рамках оприлюдненої програми бізнес отримає кредити під низьку процентну ставку з 100% -ою гарантією уряду на суму до 2 млн гонконгських доларів (260 тисяч доларів США).
Коронавірус: влада Гонконгу запускає програму стимулювання бізнесу на 15 мільярдів доларів Фото: з вільних джерел

Влада Гонконгу виділила 15,4 млрд доларів США на пом'якшення негативних наслідків епідемії коронавірусу для економіки - кожний дорослий постійний житель Гонконга отримає близько 1300 американських доларів, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що у бюджет закладена допомога для 7 млн людей віком від 18 років

Як заявив фінансів Гонконгу Пол Чан, економіка регіону цього року стикається з проблемами: протести та коронавірус.

За словами міністра, грошовий подарунок має заохотити людей залишатися жити в Гонконгу та позбавити їх фінансового тягаря.

У рамках оприлюдненої програми бізнес отримає кредити під низьку процентну ставку з 100% -ою гарантією уряду на суму до 2 млн гонконгських доларів (260 тисяч доларів США).

Також будуть скасовані збори за реєстрацію бізнесу і розширені субсидії на оплату електроенергії та води.

Нагадаємо, що Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю

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26 02 2020 11:57
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