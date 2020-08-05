Коронавірус загрожує загибеллю 190 тис. осіб в Африці протягом року - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу COVID-19 в наступні 18 місяців може призвести до загибелі 190 тис. осіб в Африці, повідомляє в п'ятницю британське видання The Guardian, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Хоча схоже, що COVID-19 не поширюватиметься в Африці настільки експоненціально, як в іншій частині світу, ймовірно, він повільно тлітиме в осередках його передачі", - заявила директор ВООЗ із африканського регіону доктор Матшідізо Моеті.
"COVID-19 може стати константою нашого життя протягом наступних декількох років, якщо уряди країн регіону не вживатимуть попереджувального підходу. Нам потрібно тестувати, відстежувати, ізолювати та лікувати", - додала вона.
За даними The Guardian, раніше ВООЗ за результатами обстеження 47 країн регіону оприлюднила дослідження, згідно з яким при провалі заходів стримування від 29 млн до 44 млн осіб в Африці можуть заразитися COVID-19 за перший рік епідемії. Системи охорони здоров'я африканських країн, де на 1 млн осіб припадає всього дев'ять ліжок відділення інтенсивної терапії, не зможуть впоратися з такою кількістю інфікованих.
Газета зазначає, що, згідно з останньою інформацією, в Африці виявлено понад 51 тис. випадків коронавірусу, померли 2,012 тис. осіб із цим діагнозом.
Нагадаємо, що у світі кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 4 млн.
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