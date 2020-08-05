Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 4 млн
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, пише "Громадське".
За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. Там коронавірус підтвердили у 1 292 623 людей, з яких 76 928 померли та 217 250 одужали. Інфікованими там залишаються понад 998 тисяч громадян.
Далі в рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія - загалом 256 855 випадків, Італія - 215 858 та Велика Британія - 206 715. Росія напередодні потрапила у п’ятірку країн-лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом, обігнавши Німеччину та Францію. Так, в РФ коронавірус підтвердили у 177 160 людей, з яких 23 803 одужали. Варто зазначити, що офіційна кількість загиблих від коронавірусу в Росії залишається напрочуд низькою (1 625 жертв) у порівнянні з іншими європейськими країнами з такою ж кількістю хворих.
Нагадаємо, що низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень
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