Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 4 млн

Станом на ранок 8 травня у світі зафіксували 3 млн 917 тисяч 619 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Серед них 1 млн 344 тисячі 152 людини одужали та 270 720 померли.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, пише "Громадське".

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. Там коронавірус підтвердили у 1 292 623 людей, з яких 76 928 померли та 217 250 одужали. Інфікованими там залишаються понад 998 тисяч громадян.

Далі в рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія - загалом 256 855 випадків, Італія - 215 858 та Велика Британія - 206 715. Росія напередодні потрапила у п’ятірку країн-лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом, обігнавши Німеччину та Францію. Так, в РФ коронавірус підтвердили у 177 160 людей, з яких 23 803 одужали. Варто зазначити, що офіційна кількість загиблих від коронавірусу в Росії залишається напрочуд низькою (1 625 жертв) у порівнянні з іншими європейськими країнами з такою ж кількістю хворих.

Нагадаємо, що низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень