Коронавірус завдав різкого удару по продажах пива в Німеччині

Продажі всередині Німеччини, які склали майже 83% від загального обсягу, в минулому році знизилися на 5,5%

Продажі пива в Німеччині знизилися на 5,5% минулого року через тривале закриття барів і ресторанів у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління, опубліковані в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Минулого року німецькі пивоварні та дистриб'ютори продали 8,7 мільярда літрів пива. Ця цифра не включає безалкогольне пиво або пиво, імпортоване з-за меж Європейського Союзу.

Продажі німецького пива знижуються протягом багатьох років через проблеми зі здоров'ям і інші чинники. З 1993 року вони впали на 22,3%.

Але торішнє падіння було незвично різким, і розбивка по місяцях вказує на вплив коронавірусних обмежень. Продажі знизилися на 17,3% в квітні в порівнянні з попереднім роком і на 14,1% в листопаді.

Бари і ресторани в Німеччині були закриті з березня по травень і знову закриті з початку листопада в рамках другого локдауну в країні.

Також були скасовані масштабні заходи та фестивалі, на яких зазвичай споживали велику кількість пива, наприклад, відомий Октоберфест.

Продажі всередині Німеччини, які склали майже 83% від загального обсягу, в минулому році знизилися на 5,5%.

Експорт в інші країни ЄС впав на 13,1% до 778,2 мільйона літрів, в той час як експорт в інші країни виріс на 3,7% до 725,3 мільйона літрів.