Зведення з кіберпанк-фронту: штучний інтелект створив рецепт пива

Мікропивоварня MN Brew разом із дослідниками Університету Люцерна виготовила новий сорт пива — діпер (Deeper). У створенні рецепту брав участь штучний інтелект — це сталося вперше в історії пивоваріння у Швейцарії.

Для створення діпера вчені Університету Лозанни розробили програму «Brauer AI», що діє на основі штучного інтелекту. Їй потрібно задати різновид пива, після чого та аналізує міжнародну базу рецептів пива, знаходить у них закономірності й на їхній основі виводить новий рецепт.

Про це повідомляє "Громадське" посилаючись на швейцарське видання 24 Heures.

«Brauer AI» створив діпер на основі одного з найпопулярніших стилів крафтового пива у США — індійського пейл-елю. Він відрізняється охмеленням і незначною гіркотою смаку. У рецепті штучного інтелекту до класичного рецепту додали цитрусові нотки.

Розробники кажуть: діпер вийшов смачним, із насиченим смаком. І стверджують, що використання штучного інтелекту в пивоварінні не спрямоване на витіснення людей із галузі. Це лише допоможе урізноманітнити рецепти і пришвидшити роботу пивоварів.

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