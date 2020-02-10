Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Зведення з кіберпанк-фронту: штучний інтелект створив рецепт пива

Кажуть, воно вийшло смачним
Мікропивоварня MN Brew разом із дослідниками Університету Люцерна виготовила новий сорт пива — діпер (Deeper). У створенні рецепту брав участь штучний інтелект — це сталося вперше в історії пивоваріння у Швейцарії.
Зведення з кіберпанк-фронту: штучний інтелект створив рецепт пива

Для створення діпера вчені Університету Лозанни розробили програму «Brauer AI», що діє на основі штучного інтелекту. Їй потрібно задати різновид пива, після чого та аналізує міжнародну базу рецептів пива, знаходить у них закономірності й на їхній основі виводить новий рецепт.

Про це повідомляє "Громадське" посилаючись на швейцарське видання 24 Heures.

«Brauer AI» створив діпер на основі одного з найпопулярніших стилів крафтового пива у США — індійського пейл-елю. Він відрізняється охмеленням і незначною гіркотою смаку. У рецепті штучного інтелекту до класичного рецепту додали цитрусові нотки.

Розробники кажуть: діпер вийшов смачним, із насиченим смаком. І стверджують, що використання штучного інтелекту в пивоварінні не спрямоване на витіснення людей із галузі. Це лише допоможе урізноманітнити рецепти і пришвидшити роботу пивоварів.

Читайте також: Carlsberg інвестує в штучний інтелект для створення нових сортів пива

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2020 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.