Зведення з кіберпанк-фронту: штучний інтелект створив рецепт пива
Для створення діпера вчені Університету Лозанни розробили програму «Brauer AI», що діє на основі штучного інтелекту. Їй потрібно задати різновид пива, після чого та аналізує міжнародну базу рецептів пива, знаходить у них закономірності й на їхній основі виводить новий рецепт.
Про це повідомляє "Громадське" посилаючись на швейцарське видання 24 Heures.
«Brauer AI» створив діпер на основі одного з найпопулярніших стилів крафтового пива у США — індійського пейл-елю. Він відрізняється охмеленням і незначною гіркотою смаку. У рецепті штучного інтелекту до класичного рецепту додали цитрусові нотки.
Розробники кажуть: діпер вийшов смачним, із насиченим смаком. І стверджують, що використання штучного інтелекту в пивоварінні не спрямоване на витіснення людей із галузі. Це лише допоможе урізноманітнити рецепти і пришвидшити роботу пивоварів.
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