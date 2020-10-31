Коронавірусний бунт у Барселоні переріс у заворушення і мародерства
Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє "Європейська правда".
Каталонська поліція заявила, що у протесті взяли участь "дуже жорстокі і організовані крайні праві групи". Протестувальники кидали в правоохоронців рекламні щити, перила, каміння і фаєри, палили сміттєві контейнери.
У результаті заворушень були затримані 12 осіб, двоє з яких неповнолітні. Принаймні одна людина була поранена каменем в голову.
Протягом ночі зафіксовані випадки мародерства і грабунку магазинів. У соцмережах з'явилися кадри, як люди розбили вітрину магазину і винесли звідти велосипеди.
У зв’язку з коронавірусними обмеженнями у Каталонії закриті ресторани, нічні клуби, салони краси, а в останні дні також тренажерні зали, торгові центри і заборонені культурні заходи.
Також уряд видав декрет про карантин вихідного дня з 6.00 п'ятниці до 6.00 понеділка , в рамках якого тільки ті люди, які потребують поїздок по роботі або для навчання, невідкладної медичної допомоги або догляду за залежними людьми, можуть виходити з дому.
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