У Варшаві найбільший протест проти обмеження абортів, вийшли 100 тисяч людей

Під час акції протесту відбувалися заворушення, у протестувальників почали кидати фаєри

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці польської столиці Варшави в п'ятницю в рамках найбільшої демонстрації у зв’язку з обмеженням права на аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Організатори та мерія Варшави заявили, що у жіночому марші взяли участь близько 100 тисяч людей - чи не найбільша кількість за останні роки.

У п’ятницю ввечері на фасаді Палацу культури і науки у Варшаві з’явилася червона блискавка - символ протесту проти посилення заборони абортів.

Під час акції протесту відбувалися заворушення, у протестувальників почали кидати фаєри. Як повідомили опозиційні політики, на демонстрантів нападали націоналісти. Співробітники поліції затримали понад 30 осіб, озброєних кийками або паралізуючим газом.

Також натовп демонстрантів прийшов до будинку лідера партії влади "Право і справедливість", віцепрем'єр-міністра Ярослава Качинського, де вже була встановлена ​​поліцейська блокада.

Аналогічні протести відбулися й у інших польських містах.

Найбільші протести відбулися у день, коли президент Польщі Анджей Дуда запропонував послабити заборону абортів, дозволивши їх у випадку смертельних патологій плоду.

23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

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